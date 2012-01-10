70% веб-сайтів, що надають споживчі кредити у Європі, порушують закон

70% веб-сайтів у Європі, що надають споживчі кредити, порушують законодавство ЄС.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Джон ДАЛЛІ, представляючи результати дослідження, проведеного наприкінці минулого року в 29-ти європейських країнах (країнах-членах ЄС, а також Ісландії та Норвегії).

“У 70% перевірених сайтів були виявлені проблеми”, - сказав він.

За словами комісара, в ході дослідження було виявлено три основних проблеми: надання інформації, що вводить в оману, при рекламі; ненадання ключової інформації при наданні пропозиції кредитування; надання інформації, що вводить в оману, щодо вартості кредиту.

Загалом в ході перевірки було перевірено 562 веб-сайти, що надають споживчі кредити, з них у 393 сайтів було виявлено проблеми.

Дж.ДАЛЛІ зазначив, що кожна країна-учасниця дослідження обирала власні критерії підбору сайтів, що надають споживчі кредити.

При цьому, за словами комісара, наступним кроком національних органів влади, відповідальних за захист прав споживачів, буде надання пропозицій сайтам, на яких були помічені порушення, виправити їх. У випадку ж, якщо такі виправлення не будуть здійснені до осені 2012 року, проти таких сайтів можливе застосування санкцій, в тому числі і штрафів.