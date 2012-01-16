Понад 30 осіб отримали поранення під час заворушень у Бухаресті

Більш як три десятки осіб отримали поранення під час безладів у столиці Румунії Бухаресті.

"Зараз нами зареєстровано 33 потерпілих. П`ятнадцять з них, зокрема троє жандармів, госпіталізовані, іншим медичну допомогу надано на місці", - заявив керівник служби невідкладної меддопомоги Бухареста Крістіан ГРАСУ, передає РІА «Новости».

В неділю десь близько тисячі осіб зібралися на університетській площі у Бухаресті і вимагали відставки Президента країни Траяна БЕСЕСКУ, скасування запланованих скорочень бюджетних витрат, а також проведення дострокових виборів до парламенту. Вони намагалися перекрити рух на довколишніх вулицях, проте поліцейські і бійці жандармерії не дали мітингувальникам цього зробити. Тоді демонстранти закидали вартових порядку камінням, які вивернули з бруківки, а також петардами і димовими шашками. Співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ для угамування натовпу.

Прем`єр-міністр Румунії Еміль БОК закликав владу країни і суспільство до діалогу, заявивши, що "метання каміння - це не вихід з ситуації, що склалася". Міністр внутрішніх справ країни Траян ІГАШ пізно ввечері в неділю закликав уряд держави провести екстрене засідання з питання розв`язання кризи.

За даними румунської жандармерії, у заворушеннях брали участь члени угруповань футбольних фанатів місцевих клубів "Динамо" и "Стяуа", які раніше були відомі своєю протиправною поведінкою на футбольних матчах.

Масові виступи у Румунії проти планів властей різко скоротити бюджетні витрати проходять вже четвертий день поспіль, причому не лише у Бухаресті, а й в інших містах країни. За даними поліції, за весь цей час у них брали участь більш як 4 тис. людей.

Західні ЗМІ повідомляють, що нинішні протести - найбільші в Румунії з моменту приходу до влади Президента Т.БЕСЕСКУ в 2004 році.

Раніше влада Румунії вже проводила програму скорочення бюджетних витрат. У 2010 році було знижено на 25% зарплату держслужбовцям і підвищено деякі податки.

На фоні незадоволеності політикою уряду і Президента парламентська опозиція в Румунії також вимагає проведення дострокових виборів до законодавчих зборів. Коаліція "Соціально-ліберальний союз", до якої входять соціалістичні, правоцентристські і націоналістичні фракції, вимагає провести вибори до парламенту Румунії достроково. За планом голосування має пройти наприкінці нинішнього року.