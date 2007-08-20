Опозиційна партія Казахстану опротестує підсумки виборів

Демократична партія Казахстану "Ак жол" ("Світлий шлях") має намір опротестувати підсумки виборів депутатів мажиліса (нижня палата парламенту), що свідчать про перемогу очолюваної Президентом країни партії "Нур Отан".

"Партія "Ак жол" вважає, що офіційні попередні підсумки голосування не відображають справжнього волевиявлення народу", - йдеться в заяві президії центральної ради партії, що не змогла, за попередніми даними ЦВК, набрати на виборах необхідні для проходження до парламенту 7%.

Як передає РІА «Новости»,на думку авторів заяви, на виборах мали місце "підтасовування і фальсифікації". У зв`язку з цим "Ак жол" наполягає на перерахунку голосів і вимагає створити комісію за участю всіх політичних партій для перевірки і оцінки підсумків голосування.

Як повідомлялося, вибори в мажиліс пройшли в Казахстані 18 серпня. За попередніми даними ЦВК, до парламенту пройшла тільки одна партія - "Нур Отан", що набрала понад 88% голосів.