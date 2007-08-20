В японському аеропорту вибухнув ”Боїнг-737” (фото)

Пасажирський літак тайваньської авіакомпанії China Airlines був знищений вогнем в аеропорту острова Окінава на півдні Японії.

Японське телебачення продемонструвало охоплений полум`ям і димом "Боїнг-737" на території аеропорту Наха. При цьому пожежні команди обробляли фюзеляж авіалайнера спеціальною піною, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За словами японських офіційних осіб і поліції, пасажири і екіпаж літака не постраждали. На борту літака, прибулого з Тайбея, було 150 пасажирів.

Очевидці повідомляли про вибухи, на тлі яких проводилася евакуація пасажирів.

Японське телебачення спочатку повідомило про госпіталізацію двох членів екіпажу, проте в авіакомпанії завірили, що всі вісім чоловік знаходяться в безпеці.

Як відзначає Бі-Бі-Сі, подія - серйозний удар по провідній тайваньській авіакомпанії, яка свого часу вважалася однією з найменш безпечних серед міжнародних авіаліній. У 90-і роки розбилися декілька її літаків, а в 2002 році в результаті падіння літака авіакомпанії в морі біля острова Пеньху загинули 225 пасажирів.

Фото РІА Новости