На Ямайці вирує ураган ”Дін”: швидкість вітру до 230 км/год

Могутній ураган "Дін", що вже прокотився по Гаїті і Домініканській республіці і забрав життя шести осіб, досяг Ямайки.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, на острів обрушилися проливні дощі і сильні вітри, які стають з кожною хвилиною сильнішими. Вже з`явилися повідомлення про повені на сході Ямайки.

Прем`єр-міністр країни Портіа СИПМСОН-МІЛЛЕР закликала жителів забути про розбіжності і зустріти кризу "як одна сім`я".

Уряд Ямайки звернувся до громадян із закликом сховатися в притулках перед початком урагану, швидкість якого, як очікується, досягне 230 кілометрів на годину. Метеорологи попередили про те, що наслідки урагану можуть виявитися катастрофічними.

Не дивлячись на те, що на Ямайці закриті аеропорти, представники США заявили про готовність вилетіти для надання допомоги у випадку, якщо це буде необхідно.

За словами Кречет КРІВС з Центру надзвичайних ситуацій Ямайки, поліція і війська приведені в повну готовність і острів "готовий прийняти удар "Діна".

У деяких районах Ямайки введена комендантська година, яка продовжиться найближчі 48 годин.

Із-за шторму американський космічний човник "Ендевор" повернеться на Землю на день раніше запланованого.

У США, побоюючись повторення руйнувань, викликаних ураганом "Катріна" в Новому Орлеані в 2005 році, губернатор штату Луїзіана Кетлін БЛАНКО оголосила надзвичайне положення.

У Мексиканській затоці, де розташовані американські нафтові платформи, деякі компанії евакуювали персонал, побоюючись удару стихії.