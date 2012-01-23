Путін: Росію намагаються розвалити за тими ж рецептами, що й СРСР

Кандидат у Президенти, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН відзначає внесок українців в освоєння територій сучасної Росії.

Про це йдеться в його авторській статті «Росія: національне питання», розміщеній у сьогоднішньому номері «Независимой газеты».

«Історична Росія – не етнічна держава і не американський «плавильний казан», де, в цілому, всі так чи інакше – мігранти. Росія виникла і століттями розвивалася як багатонаціональна держава. Держава, в якій постійно йшов процес взаємного звикання, взаємного проникнення, змішування народів на сімейному, на дружньому, на службовому рівні. Сотні етносів, що живуть на своїй землі разом і поряд з росіянами. Освоєння величезних територій, що наповнювало всю історію Росії, було спільною справою багатьох народів. Досить сказати, що етнічні українці живуть на просторі від Карпат до Камчатки. Як і етнічні татари, євреї, білоруси.», - зазначив В.ПУТІН.

При цьому він вважає, що в Росії завжди проводилася політика примирення всіх етносів і залучення їх у державне будівництво, де стрижнем і скріплюючою тканиною цієї унікальної цивілізації є російський народ, російська культура.

«От саме цей стрижень різного роду провокатори і наші противники всіма силами намагатимуться вирвати з Росії – під наскрізь фальшиві розмови про право росіян на самовизначення, про «расову чистоту», про необхідність «завершити справу 1991 року і остаточно зруйнувати імперію, що сидить на шиї в російського народу». Щоб урешті-решт змусити людей своїми руками знищувати власну Батьківщину», - вважає прем`єр.

В.ПУТІН переконаний, спроби проповідувати ідеї побудови російської «національної», моноетнічної держави суперечать всій тисячолітній історії Росії. Більше того, це найкоротший шлях до знищення російського народу і російської державності.

«Коли починають кричати: «Досить годувати Кавказ», – чекайте, що завтра неминуче послідує заклик: «Досить годувати Сибір, Далекий Схід, Урал, Поволжя, Підмосков`я...». Саме за такими рецептами діяли ті, хто привів до розпаду Радянський Союз», - вважає В.ПУТІН.

На його думку, самовизначення російського народу – це поліетнічна цивілізація, скріплена російським культурним ядром.

В.ПУТІН вважає, що сьогоднішні національні і міграційні проблеми безпосередньо пов`язані з руйнуванням СРСР, а по суті, історично – великої Росії, що склалася в своїй основі ще в XVIII столітті.

Як повідомляв УНІАН, обнародувані 16 грудня остаточні результати Всеросійського перепису населення 2010 року свідчать, що в Росії проживає 1,93 млн. чоловік, які назвали себе українцями (у 2002 році - 2,94 млн.), що становить 1,41% від загальної кількості жителів РФ, які вказали свою національність (у 2002 році – 2,05%). Таким чином, за 8 років кількість людей, які називають себе українцями, зменшилася на третину, або мільйон чоловік.