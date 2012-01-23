Акунін: Путін буде слабким Президентом і навряд чи довго протримається

Володимир ПУТІН буде дуже слабким Президентом РФ, і «навряд чи довго протримається».

Про це написав російський письменник Борис АКУНІН у статті для газети «International Herald Tribune», переклад якої він розмістив у своєму блозі.

«У нинішніх умовах це (перемога В.ПУТІНА) може відбутися лише за умови колосальних махінацій. Немає жодних сумнівів, що величезний шахрайський апарат, що відає в Росії підрахунком голосів, не зупиниться перед будь-якими фальсифікаціями. Але перемога буде пірровою. В.ПУТІН розгубить залишки реального рейтингу, перетвориться на всеросійський об`єкт ненависті і насмішок. Це буде дуже слабкий Президент, який навряд чи довго протримається», - вважає письменник.

На його думку, в Росії відбувається «революція середнього класу» як наслідок двох природних суспільних процесів.

Б.АКУНІН зазначив, що перший - це глибинні зміни, які відбувалися з суспільством упродовж двох десятиліть. Десятки мільйонів людей вчилися жити при «дикому» капіталізмі: вирішувати свої матеріальні проблеми без участі держави, існувати в умовах жорсткої конкуренції, забезпечувати нормальний рівень життя своїм сім`ям. Другий суспільний процес, який теж розпочався не рік і не два тому: деградація путінського режиму, що посилюється, вважає він. За словами Б.АКУНІНА, за відсутності хоч якогось контролю з боку депутатів, судів і преси система впала в ілюзію абсолютної вседозволеності і стала робити помилку за помилкою, навіть не усвідомлюючи, що сама себе губить.

«Російська весна у розпал зими – прямий наслідок безсоромної рокіровки 24 вересня (тоді В.ПУТІН заявив, що балотуватиметься в Президенти, а Д.МЕДВЕДЄВ очолить уряд - УНІАН) і таких самих безсоромних фальсифікацій на парламентських виборах. Раптом виявилося, що російське суспільство з такими методами управління більше миритися не хоче. Воно виросло, пелюшки авторитаризму стали йому затісні», - упевнений Б.АКУНІН.

За його словами, між двома гігантськими мітингами, 10 і 24 грудня, у В.ПУТІНА ще залишався шанс порозумітися з протестувальниками, але він зробив ще одну помилку: публічно образив учасників руху, обвинувативши їх у зомбованості і продажності. «Після цього головним предметом обурення стала вже не правляча партія, а особисто В.ПУТІН. Саме у ці два тижні В.ПУТІН втратив країну Він, зрозуміло, цього поки ще не усвідомив. Йому здається, що це шумлять тільки москвичі, а решта країни його, як і раніше, підтримує. Більш того, судячи з усього, він щиро вірить, що переможе на виборах», - вважає письменник.

Б.АКУНІН вважає за краще, щоб путінський режим завалився не дуже швидко.

«Хай поспротивиться ще хоча б рік. Якщо В.ПУТІН піде прямо зараз, не розбазаривши до кінця своєї популярності, він цілком може повернутися, причому абсолютно демократичним шляхом – коли криза вдарить по рівню життя і люди почнуть ностальгувати за «заможними роками». «Другий прихід» цього політичного діяча стане для країни катастрофою», - вважає письменник. Крім того, потрібно дати час паросткам поки ще зовсім зеленого громадянського суспільства зміцніти, додав він.

«Якщо зміна влади відбудеться, коли цей процес вже завершиться, післяпутінська Росія порівняно безболісно перейде на наступний ступінь державної еволюції. У політичному сенсі це буде неспокійна країна - з парламентськими кризами, раптовими відставками урядів, вимогами президентського імпічменту й іншими атрибутами демократії, що формується. Але в країні середнього класу, що прокинувся і усвідомив свою силу, ані «силовики», ані олігархи вже не зможуть знову монополізувати владу. Тим більше, неможливим стане режим особистої влади однієї людини», - вважає Б.АКУНІН.