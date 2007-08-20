Турецький парламент знову намагається обрати президента

Кандидат у президенти Туреччини від правлячої Партії справедливості і розвитку Абдулла Гюль не зміг в першому турі парламентського голосування заручитися підтримкою депутатів, передає агентство AFP.

За Гюля проголосували 341 з 550 парламентаріїв. До необхідної більшості в дві третини йому забракло 26 голосів.

Два інших кандидата в президенти: Сабахаттин Чакмакоглу (Sabahattin Cakmakoglu) від правоконсервативної Партії Націоналістичного руху і Тайфун Ічлі (Tayfun Icli) від Демократичної лівої партії набрали 70 і 13 голосів відповідно.

Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ Абдулла Гюль висувається в президенти не вперше. Проте парламент попереднього скликання так і не зміг проголосувати за його кандидатуру. Вибори були практично зірвані опозиційними партіями, які бойкотували голосування, позбавивши його необхідного кворуму.

Це потягло серйозну політичну кризу і нові парламентські вибори, що відбулися наприкінці липня 2007 року. Перемогу на них отримала очолювана Реджепом Тайіпом Ердоганом Партія справедливості і розвитку, яка знову висунула Гюля кандидатом на президентство.

Лента.ру