Після вступу Польщі до шенгенської зони скоротиться шахрайство при оформленні віз

Посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що із входженням Польщі у Шенгенську зону буде мінімізовано шахрайство при посередництві в оформленні польських віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ сказав у ході «гарячої лінії» в редакції газети «Комсомольская правда» в Україні.

За сллвами посла, посередництво в оформленні польських віз - це «важка справа, особливо якщо вони (посередники) нечесно беруть гроші за оформлення віз». Він вважаж, що з цим явищем має боротися українська влада.

«Проблеми посередників існують, ми намагаємося боротися з ними і зверталися до української влади, щоб обмежити можливості діяльності таких посередників», - зазначив Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

На думку посла, зі вступом Польщі у Шенгенську зону з 1 січня 2008 року проблеми з посередниками будуть мінімізовані, оскільки при оформленні шенгенських віз є більші вимоги, і «необхідно подивитися в очі людині». «Для посередників приходить край їх можливостям», - сказав він.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ також повідомив, що з початку вересня у польських консульствах розпочнеться акція по інформуванню про усі деталі, пов’язані з новими умовами видачі польських віз після входження у Шенгенську зону.