Телеведуча запитала у глядачів «Чи потрібно поховати Володимира Путіна?»

Ведуча новин телерадіокомпанії «Красноярськ» запитала у глядачів «Чи потрібно поховати Володимира Путіна»

Йшлося про поховання Володимира Леніна, проте обмовка викликала бурхливу реакцію в блогосфері, повідомляє Эхо Москви.

Одні користувачі обмовку називають «цікавою», інші «небезпечною», треті пишуть – «жесть».

Відео на YouTube проглянули більше ста тисяч осіб, багато людей розмістили посилання на інших майданчиках і, як кажуть у Мережі «залайкали», тобто відзначили відео як вподобане. «Це одна з найсмішніших обмовок, які я коли-небудь бачив. – пише блогер teh_nomad. - На Уралі учасників мітингу на Болотній називають козлами, Путіна ховають...»

За мотивами інциденту в Інтернеті навіть з`явилася, так звана, фотожаба, тобто колаж, на якому мавзолей прикрашає не напис «Ленін», а напис «Путин, – ЖиВ».

Відзначимо, що говорити про смерть перших лідерів росіяни вирішуються не вперше. Раніше президента Дмитра Медведєва на журфаці МДУ запитали, чи готовий він до того, що у разі революції народний суд може засудити його до страти і чи витримає він її гідно, навівши приклад Саддама Хусейна. Дмитро Медведєв зазначив, що нічого не боїться, але ситуація в країні, за його словами, далека від революційної.