Америка й Канада не поділили північний судноплавний маршрут

Джордж Буш заявив, що судноплавний маршрут в Арктиці повинен зберегти міжнародний статус, повідомив чиновник Ради національної безпеки при президентові США Ден Фіск.

"Прем`єр-міністр розповів коротко президентові про Арктику і занепокоєння Канади у зв`язку з тим, що там відбувається", - заявив Фіск журналістам одразу після закінчення двосторонніх переговорів між Бушем і прем`єр-міністром Канади Стівеном Харпером.

"Президент набагато краще тепер розуміє позицію Канади, але, проте, виходячи з позиції США, ми як і раніше вважаємо, що північно-західний прохід є міжнародним морським маршрутом і що на всій довжині північно-західного проходу діють міжнародні навігаційні права", - відзначив Фіск, який супроводжує Буша в поїздці до Канади.

Стенограму розмови Фіска з журналістами поширила прес-служба Білого дому.

Після зустрічі Буша і Харпера не названий на ім`я високопоставлений представник канадського уряду повідомив канадську газету "Ванкувер сан", що прем`єр-міністр Канади намагався переконати президента США в тому, що північно-західний судноплавний прохід, який тягнеться вздовж канадського арктичного узбережжя має перебувати в юрисдикції Канади. При цьому Харпер послався також на думку колишнього посла США в Канаді Пола Челлуччі, який виступив напередодні в канадських ЗМІ із заявою про те, що контроль за північно-західним арктичним проходом повинен відійти до Канади.

Буш взяв до уваги думку Челуччі, стверджує представник канадського уряду.

За даними американських і канадських ЗМІ у зв`язку з прогнозованим таненням льодів і розширенням можливостей для судноплавства і комерційних операцій в Арктиці Харпер наполягає на тому, що Канада повинна взяти північно-західний арктичний прохід під свій контроль, щоб мати можливість забезпечувати охорону і безпеку цього маршруту силами канадського військово-морського флоту.

Канадська газета "Глоуб енд мейл" в зв`язку з цим нагадала у понеділок про зростання військової присутності Канади в Арктиці і про те, що в 2007 році канадські збройні сили вже чотири рази проводили в Арктиці військові навчання, включно до бойових стрільб.

Виступаючи в неділю в ефірі канадської телекомпанії Сі-Ті-Ві, колишній посол США в Канаді Челлуччі заявив, що США час переглянути свою позицію щодо юрисдикції північно-західного судноплавного проходу в Арктиці і визнати, що він є частиною Канади. Челлуччі повідомив також, що офіційно передав таку рекомендацію до держдепартаменту США, перш ніж залишив свою дипломатичну посаду. Колишній посол заявив також, що для США буде вигідним, якщо збройні сили Канади посилять свою присутність в Арктиці, оскільки це зміцнить безпеку всього північноамериканського континенту.

РІА “Новости”