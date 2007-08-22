Буш знову хоче поміняти уряд Іраку?

09:56, 22 серпня 2007
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У вересні обговорять збільшення контингенту

Джордж БушІракський уряд зазнав краху, не досягнувши своїх цілей, заявив президент США Джордж Буш. Глава Білого Дому заявив, що народ Іраку маэ вирішити долю уряду.

«Головне питання в тому, чи виконає уряд вимоги народу: якщо воно їх не виконує, народ міняє керівництво країни», - сказав президент США, підкресливши, що це рішення повинні ухвалювати іракці, а не американські політики.

Уряд Іраку знаходиться в складній ситуації пише “Сегодня” з посиланням на .Associated Press Окрім політичних проблем, існує і маса економічних. Так, згідно оцінці Мінфіну Іраку, на відновлення країни потрібно принаймні 100 млрд. доларів. Нафтовидобуток досі не налагоджений. Інфляція за перші п`ять місяців 2007 року склала 46%.

15 вересня посол Сполучених Штатів в Іраку Райан Крокер і американське командування в Іраку представлятимуть перед урядом США доповідь щодо ефективності збільшення американського контингенту в Іраку.

 

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