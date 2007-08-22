Євреї із Ізраїлю тікають до України

Дедалі більше українців, які свого часу виїхали на постійне місце проживання до Ізраїлю, повертаються на батьківщину. Про це свідчать дані останнього звіту Центрального статистичного бюро Ізраїлю, за якими в останні роки в країні спостерігається негативний баланс еміграції.

За останні 15 років Ізраїль полишили 111 тисяч вихідців з країн СНД - переважно з України та Росії. Це приблизно 78 відсотків із загальної суми усіх експатріантів. Натомість у консульському відділі посольства України в Ізраїлі "Німецькій хвилі" повідомили, що якоїсь надзвичайної активності у поновленні українського громадянства в останній період не помічено. Там відносний брак ажіотажу схильні пов’язувати із тим, що чимало українців, навіть після переїзду, не полишали українського громадянства, отже й не мають потреби у його поновленні.