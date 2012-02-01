На футбольному полі в Єгипті побилися вболівальники: загинули 40 людей

У Єгипті 40 осіб загинули, сотні постраждали під час безладів після матчу на футбольному полі у місті Порт-Саїд на півночі країни.

Про це повідомило єгипетське державне телебачення з посиланням на представника Міністерства охорони здоров`я, передає РІА «Новости».

Конфлікт стався після матчу каїрської команди "Аль-Ахлі" - лідера першості - і "Аль-Масрі" з Порт-Саїда.

Незважаючи на те, що "Аль-Масрі" обіграв лідера першості з рахунком 3:1, уболівальники провінційної команди напали на групу підтримки "Аль-Ахлі", а потім прорвалися на поле і напали на тренерський штаб та гравців команди гостей.

Сили безпеки зуміли вивести зі стадіону тренера "Аль-Ахлі" - португальського фахівця Мануеля ЖОЗЕ.

Всього на стадіоні було близько 40 тис. уболівальників.