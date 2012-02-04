Охочі відкрити українську школу в Москві зберуться на Арбаті

Робоча група з відкриття української школи в Москві проведе зустріч активу, батьків і всіх небайдужих до української мови, культури і освіти людей з метою обговорення перспектив відкриття освітнього закладу для української громади в російській столиці.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили координатори робочої групи.

Зустріч відбудеться в неділю, 5 лютого 2012 р. о 12.30 в Національному Культурному центрі України за адресою вул. Арбат 9. Під час зустрічі можна буде познайомитись з роботою недільної школи при Культурному центрі, зустрітися з працівниками Посольства України в Росії.

«Розраховуємо на вашу активність у вирішенні питання про відкриття української школи в Москві і чекаємо вас 5 лютого», - сказали в робочій групі.

Як повідомляв УНІАН, у вересні у Москві розпочалось анкетування батьків для відкриття українського класу у 2012/2013 навчальному році

Всі охочі можуть заповнити анкету на сайті http://clck.ru/LamP

У червні 2011 року міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК висловив сподівання, що перші українські класи у гімназіях Москви і Санкт-Петербурга відкриються 1 вересня, але цього не відбулось.

3 червня міністр освіти і науки РФ А.ФУРСЕНКО заявив, що його відомство підтримує створення українських гімназій у Москві та Санкт-Петербурзі. Водночас, під час зустрічі з українською громадою 15 червня А.ФУРСЕНКО заявив, що українська діаспора в РФ також має нести відповідальність за наповнення українських шкіл у Москві і Санкт-Петербурзі.

22 вересня ц. р. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що пасивність української громади не дозволяє відкрити українські класи у Москві.