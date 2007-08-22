У Москві дозволили стріляти по американських танках

На авіакосмічному салоні МАКС-2007 тому, що проходить в підмосковному Жуковському, вперше показаний російський тренажерний комплекс для підготовки розрахунків гранатометів і ручних піхотних вогнеметів. Як повідомляє кореспондент Лента.ру, протягом демонстрації йому вдалося підбити два американські танки M1 Abrams.

Комплекс "Тренажерні системи" дозволяє моделювати різні бойові ситуації, зокрема стрільбу по рухомих цілях різних типів у різних погодних умовах на всіх типах місцевості. За допомогою тренажера можна готувати розрахунки для всіх видів російських гранатометів.

На озброєнні російської армії стоять переважно ручні протитанкові гранатомети типу РПГ, гранатомет РГ-6, а також різні підствольні й автоматичні гранатомети.