Омбудсмен РФ просив Верховний Суд Росії повернути українцям автономію

Уповноважений із прав людини в РФ Володимир ЛУКІН звернувся з клопотанням до президії Верховного Суду Російської Федерації скасувати рішення ВС про ліквідацію загальноросійського товариства об'єднання «Федеральна національно-культурна автономія українців Росії» (ФНКА УР), проте йому було відмовлено.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив колишній співголова ФНКА УР Валерій СЕМЕНЕНКО.

За його словами, відмовлено було в розгляді цієї справи на формальній підставі, оскільки закінчився термін подачі такого клопотання.

У клопотанні В.ЛУКІН зазначав, що звертається на підставі відповідного листа Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, в якому висловлюється занепокоєння ухваленням Верховним Судом Російської Федерації рішення про ліквідацію ФНКА УР.

За словами В.ЛУКІНА, рішення про ліквідацію було мотивоване тим, що ФНКА УР не представила документи, що містять звіт про її діяльність, річні бухгалтерські баланси за 2006-2008 рр. до органів державної статистики, відомості про новий склад її керівних органів і співголів, про витрачання грошових коштів і використання іншого майна, достовірні дані про членів – регіональні національно-культурні автономії, а також використовувала печатку з найменуванням – «Українці Росії», використовувану до її перейменування в квітні 2005 року.

В.ЛУКІН вважає, що рішення про ліквідацію ФНКА УР «не може вважатися законним і обгрунтованим у зв'язку з суттєвим порушенням матеріального права».

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2010 року рішенням Верховного Суду РФ було остаточно ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, яка існувала з 27 березня 1998 року.

Позов Мін’юсту РФ грунтувався на скарзі активіста фонду «Родина» ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».