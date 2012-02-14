У Саудівській Аравії - масові арешти за святкування Дня святого Валентина
19:44, 14 лютого 2012Світ
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Конфіскують усі червоні троянди
Релігійна поліція Саудівської Аравії заарештувала 144 особи за святкування Дня святого Валентина, повідомляє Газета.Ru.
Комітет із заохочення чесноти і запобігання розпусті заявив в своєму мікроблозі в Twitter, що його співробітники покарали заарештованих, і що арешти продовжуються.
Організація також конфіскувала з магазинів усі червоні троянди, стверджуючи, що вони підбурюють людей до святкування Дня святого Валентина.
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