У Саудівській Аравії - масові арешти за святкування Дня святого Валентина

Релігійна поліція Саудівської Аравії заарештувала 144 особи за святкування Дня святого Валентина, повідомляє Газета.Ru.

Комітет із заохочення чесноти і запобігання розпусті заявив в своєму мікроблозі в Twitter, що його співробітники покарали заарештованих, і що арешти продовжуються.

Організація також конфіскувала з магазинів усі червоні троянди, стверджуючи, що вони підбурюють людей до святкування Дня святого Валентина.