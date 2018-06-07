Росія: провокація від імені та за дорученням фаворита президентських перегонів

Керівник виборчого штабу Володимира Путіна режисер Станіслав Говорухін написав відкритого листа до «українських ЗМІ».

Довірена особа «лідера нації» зажадала повернути Крим Росії. А заразом: і Одесу, Луганськ, Харків. Більше того, заявила, що «передача Криму в 1954 році, а потім його нинішнє перебування в складі України є найяскравішою історичною несправедливістю щодо Росії і російського народу».

Пан режисер у своїх політичних фантазіях перевершив усе, що до нього було сказано російськими «друзями Україна». «Україна була б дійсною, а не показною сестрою Росії, якби при розділі СРСР знайшла можливість повернути Росії Крим або хоча б Севастополь. Ніхто й ніколи б у такому випадку не торгувався з нею про ціни на газ - ми віддали б, я впевнений, Україні останню сорочку», - написав Станіслав Сергійович.

«Останню сорочку» - це щиро, від усієї душі, "па-русски"! Особливо коли газ для слов`ян-братів-українців найдорожчий у світі...

Далі апетити автора «Ворошилівського стрільця» зростають: «Крим можна повернути тільки разом з Україною». «Найкраще з того, що ми можемо придумати: зробити все, щоб Україна збереглася в загальному економічному, релігійному, культурно-історичному просторі з Росією», - продовжив він.

Режисер Говорухін впевнений, що, «виборюючи Крим» 250 років, загинули (мабуть, він рахує тільки росіян) «не менше 4 мільйонів людей. Чи можуть кілька крапель чорнила в 1954, 1991 і 1997-99-их роках розчинити в собі ці потоки крові?»

Коротше, Медуза Горгона в штанах... Одним листом знищив український суверенітет і державність. Ну, як кажуть, чим ближча дата президентських виборів у Росії, тим радикальніше, агресивніше говорять політики.

Однак виявилося, допитливі журналісти дізналися, що ні Станіслав Говорухін, ні Володимир Путін формально до цих провокаційних заяв відношення не мають.

Увесь цей «провокаційний політичний бруд» виплив з-під пера екс-депутата Державної думи, директора Інституту країн СНД Костянтина Затуліна. Нині нештатного радника «по Україні» керівника передвиборчого штабу Путіна Станіслава Говорухіна.

Про це Затулін заявив в інтерв`ю одній з московських газет.

Щоправда, Затулін пояснив, що «текст листа він узгодив з Говорухіним». І ще: «Це особиста точка режисера, а не думка кандидата в президенти, прем`єр-міністра Володимира Путіна».

Отже, Костянтин Затулін, вибравшись з політичної нафталіну, знову смарагдом засяяв як ідеолог російської зовнішньої політики. І це при тому, що його на дух не переварюють в МЗС РФ.

Принаймні, всі його акції втручання у внутрішньополітичні процеси в Нагірному Карабаху, Грузії, Україні, Таджикистані, Білорусії ніколи не були позитивно оцінені у відомстві Сергія Лаврова.

Більше того, відомий журналіст Матвій Ганапольський вважає Затуліна «головним руйнівником СНД». «Ви скільки нещасть принесли СНД, і багато в чому завдяки вам СНД перебуває в такому жалюгідному стані», - заявив журналіст у прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

Як відомо, Кремль відмовив Затуліну в праві ушосте стати депутатом Державної думи. Тренд змінився. Інші ідеологи «по Україні» зайняли депутатські крісла.

Щоправда, обличя інші, але ідеї колишні. Чого тільки вартий голова комітету з міжнародних справ Олексій Пушков - відомий українофоб, російський антипомаранчевий телешакал Табакі, прихвостень Шир-Хана, який вилив на Україну тонни пропагандистської бруду. До речі, наступного тижня він, разом з новим спікером Державної думи, паном Сергієм Наришкіним, приїде до Києва відновлювати міжпарламентські російсько-українські зв`язки.

Воскреслий з піни, добровільний помічник довіреної особи Володимира Путіна Костянтин Затулін не просто провокатор. Його Інститут країн СНД жодного відношення до науки не має. Це звичайна PR-контора, яка робить бізнес на «крові і сльозах» людей в Грузії, Південній Осетії, Криму, Нагірному Карабасі, Придністров`ї.

Це Затулін в квітні 2009 року в Харкові закликав до походу проти українців, заявивши, що в інтересах російської політики «необов`язково Україна повинна зберігатися як держава». Тоді антиукраїнська зграя в Харкові (разом з нашими рідними преторіанцями) поставила мету, як заявив у своїй доповіді Затулін, - боротися з Україною, «як з головним конкурентом на пострадянському просторі».

Піар-провокатор Костянтин Затулін фахівець досвідчений, з великим стажем. У щасливому минулому, коли його покровителями були мер Москви Юрій Лужков і спікер Держдуми Борис Гризлов, користуючись своєю близькістю до них, він блискуче видавав свої комерційні та фінансові інтереси за інтереси Батьківщини - Росії. Схоже, і сьогодні Станіслав Говорухін став жертвою його брудного бізнесу.

Тим не менш, лист в «українські ЗМІ» пана Говорухіна зумовлений внутрішньоросійськими проблемами. Причина його появи - президентські вибори в Росії, які відбудуться вже 4 березня. Ніякого політичного замовлення на лист Говорухіна-Затуліна не було. Мабуть, був політичний наказ.

Скільки російських виборців проголосують за Володимира Путіна, дізнавшись, що Крим і Севастополь скоро належатимуть Росії!? Адже улюблений вислів Путіна: «А він не ворог нашої справи!» Але такий патріотизм, як писав Оскар Вайльд, «це релігія скажених».

До речі, у війнах за Крим справді загинули мільйони людей. Але серед убитих на кримській землі мільйони офіцерів, солдатів і матросів - казахів, євреїв, росіян, башкир, татар, українців, грузин, узбеків, вірменів. Їх імен історія не пам`ятає. Це ті, про яких поет писав: «невідомий солдат». Тобто, кримська земля не тільки російською, а й українською кров`ю полита, як і кров`ю інших народів.

Пане Говорухін! Конфуцій казав: «Перш, ніж мстити, треба вирити дві могили». Росія, ймовірно, остання імперія світу, яка «примушує до миру», бореться (як і Радянський Союз) за мир у всьому світі.

Або як писав Брехт: «Все німці розумні, чесні і на додачу націонал-соціалісти». З точністю повторюючи, але лише про російську політичну еліту: вони «добрі, талановиті, розумні, але з імперською свідомістю історичного реваншу».

Коротше, якщо політики з запорошених скринь дістають географічні карти - чекай війни і бережи зуби.

Віктор Тимошенко, Москва