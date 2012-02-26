У Москві готуються оточити Садове кільце живим ланцюгом

Кілька тисяч чоловік беруть участь в акції «Велике біле коло» в рамках кампанії «За чесні вибори» на внутрішній стороні Садового кільця в Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН з місця подій, учасники акції вийшли на внутрішню частину Садового кільця з різними предметами білого кольору – листами паперу, стрічками, шарфами, надувними кульками. На багатьох предметах написано – «За Росію без Путіна!». Деякі учасники вигукують: «Міліція з народом!».

Учасників акції вітають сигналами автомобілі, що проїжджають по Садовому кільцю.

Як заявив УНІАН один з учасників акції, люди вийшли на вулицю, щоб продемонструвати владу незгоду з нинішньою політикою. «Такими акціями ми можемо змінити щось у нашій країні. І вони триватимуть, не припиняться навіть після виборів Президента РФ. Ми боротимемося далі», - сказав співрозмовник агентства.

На Садовому кільці також присутня велика кількість поліцейських, проте вони не перешкоджають проведенню акції.

На даний момент у деяких місцях поліцейські вишикувалися в шеренги, щоб не допустити виходу людей на проїжджу частину.

За інформацією організаторів акції, для того, щоб замкнути кільце, в заході мають взяти участь 34 тисячі чоловік.