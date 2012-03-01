Північна Корея погодилась припинити свою ядерну програму

Північна Корея погоджується припинити свою ядерну програму в обмін на істотну американську допомогу продовольством для свого голодуючого населення.

Про дипломатичну домовленість між США і Північною Кореєю оголосили одночасно у Вашингтоні та Пхеньяні.

Північна Корея обіцяє припинити процес збагачення урану – вибухівки для атомної бомби, і шляхом мораторію покласти край випробуванням ядерних і балістичних ракет.

Пхеньян також обіцяє допустити інспекторів Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), які перевірятимуть дотримання умов мораторію на збагачення урану і стежитимуть за зупинкою атомного реактора.

У Вашингтоні державний секретар США Гілларі Клінтон виступила перед комісією Палати представників Конгресу з питань закордонних грошових витрат. Вона повідомила законодавців про досягнуту домовленість із північнокорейським керівництвом.«У Сполучених Штатів, наголошуємо, залишаються поважні сумніви, – заявила Клінтон. – Але, як я казала з нагоди смерті Ким-Чен Іра, ми сподіваємося, що нове керівництво вирішить повести свою країну шляхом миру, дотримуючись власних зобов’язань. Сьогоднішнє оголошення є скромним першим кроком у правильному напрямку».

Гілларі Клінтон також додала, що Пхеньян пішов на поступки в обмін на продовольчу допомогу від Сполучених Штатів обсягом 240 тисяч метричних тонн.

Оглядачі принагідно нагадують, що це вже не вперше Північна Корея погоджується припинити ядерну програму. У попередніх випадках Пхеньян давав обіцянку, але потім відкликав її, вимагаючи більшої допомоги від західних партнерів.

Радіо "Свобода"