Заступник Генсека РЄ обговорила з донькою Тимошенко здоров’я її матері

Заступник Генерального секретаря Ради Європи з зовнішніх питань Хельга ШМІД обговорила з Євгенією ТИМОШЕНКО стан здоров’я її матері Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві речника Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики.

“Х.ШМІД та Є.ТИМОШЕНКО обговорили умови утримання Ю.ТИМОШЕНКО, включаючи різні повідомлення про погіршення стану її здоров’я та доступ до незалежних медичних консультацій і лікування. В цьому контексті Є.ТИМОШЕНКО наголосила на необхідності термінового та адекватного лікування її матері”, - зазначається у заяві.

У свою чергу, Х.ШМІД нагадала, що ЄС розчарований проведенням слідства проти Ю.ТИМОШЕНКО, а також вироком та апеляційним процесом у її справі.

Вона також заявила про необхідність пошуку рішень і для інших відомих випадків вибіркового правосуддя в Україні.

Крім того, під час зустрічі співрозмовники обговорили стан та перспективи відносин України і ЄС.