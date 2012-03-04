Два поїзди зіткнулися на півдні Польщі, є загиблі і багато поранених

Причиною великої залізничної катастрофи на півдні Польщі в суботу ввечері стало зіткнення двох поїздів, є загиблі, щонайменше 50 людей поранено, повідомили РІА "Новости" в поліції і пожежній службі.



"Десятки людей поранені, і точно є загиблі, але точної інформації про кількість жертв і постраждалих немає", - повідомив представник пожежної служби Сілезького воєводства.



На місці події працюють 40 пожежних бригад. "Машини продовжують прибувати, і не тільки з нашого воєводства, а й з сусіднього", - сказав співрозмовник агентства.



За словами прес-секретаря поліції міста Заверче, поруч з яким близько 21.00 місцевого часу сталася катастрофа, йдеться саме про зіткнення двох пасажирських поїздів. Раніше повідомлялося, що один поїзд зійшов з рейок.



Постраждалих доставляють в лікарні сусідніх населених пунктів. Як повідомив РІА "Новости" черговий лікарні в місті Заверче, кількість потерпілих поки назвати не можна, оскільки все керівництво лікарні зайнято допомогою людям. "Людей все підвозять і підвозять", - сказав він.



За даними польського телебачення, на місце події терміново виїхав прем'єр-міністр країни Дональд Туск.