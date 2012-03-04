Армія КНДР готова «змести з південнокорейської землі групу зрадників»

Сьогодні на центральній площі столиці КНДР відбувся грандіозний мітинг. Присутні там десятки тисяч солдатів та офіцерів, представників трудових колективів, співробітників урядових і громадських організацій, студентів і школярів підтримали опубліковану 2 березня заяву представника верховного командування Корейської народної армії /КНА/. У ній наголошується, що народ і армія КНДР гнівно відреагували на образу в Південній Кореї "честі й гідности керівників країни" передає ИТАР-ТАРС.

Так, поліцейські, солдати і офіцери південнокорейської армії розвішували на казармах та інших військових об'єктах плакати і гасла образливого для лідерів КНДР змісту. Крім того, вони використовують під час бойових стрільб як мішені державний прапор народної республіки і портрети її керівників.

Такі дії "переповнили чашу терпіння" бійців КНА, які "чекають наказу, щоб змести з південнокорейської землі групу зрадників, що здійснюють політику конфронтації відносно співвітчизників", підкреслюється в заяві. Учасники мітингу заявили, що "відчувають почуття ненависті до південнокорейських зрадників, готові помститися їм за вчинені злочини за допомогою священної війни" і "завершити історичну справу возз'єднання батьківщини".

Як відзначло сьогодні інформаційне агентство ЦТАК, Корейський півострів "опинився на межі війни" через американо-південнокорейські маневри "Кі різолв" і "Фоул голок", що проходили там, а також дії властей Південної Кореї, що "ображають честь лідерів КНДР". За його даними, перестали діяти всі укладені раніше між Північчю і Півднем угоди з метою припинення протиборства на основі принципу взаємної пошани до ідеології і соціальної системи.