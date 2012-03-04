Напівоголені українки намагались викрасти урну із голосом Путіна (фото)

Три активістки української організації Femen влаштували свою акцію на виборчій дільниці в будівлі Російської академії наук на Ленінському проспекті в Москві, де до цього проголосував прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС у Москві.

«Московська поліція припинила спробу провокації, влаштовану трьома дівчатами, які частково роздяглися на одній з виборчих дільниць у Москві. Близько 13 години на виборчу дільницю №2079 під виглядом представників преси проникли три громадянки України, які частково роздяглися і спробували влаштувати провокацію. Правопорушників було негайно затримано і доставлено у відділ поліції, де буде дано правову оцінку їхнім діям», - йдеться в повідомленні поліції.

Разом з тим у звіті Femen на їх сторінці в «Живому Журналі» повідомляється, що троє дівчат роздяглися до пояса і з криками побігли до урн для голосування, аби викрасти урну із бюлетенем Володимира Путіна. На тілах у них були написи, зокрема, «Краду за Путіна», «Кремлівські пацюки», «Злодій 3», а самі вони скандували «Путін — злодій!».

Одна з дівчат викрикнула журналістам, що представляє рух Femen.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого українські феміністки провели «топлес-акцію» перед штаб-квартирою «Газпрому» в Москві. Одну учасницю акції затримали співробітники московської поліції, і після сплати штрафу відпустили.

Фото з блогу Іллі Варламова