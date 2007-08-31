США інвестують $68 млн. в модернізацію військової бази в Румунії

США інвестують 68 млн. дол. в модернізацію військової бази в Румунії протягом двох подальших років, повідомив генерал американської армії Девід Маккирнан під час візиту на військову авіабазу "Михайло Когелнічану" поблизу Констанци.

Він наголосив також, що використання американськими військами бази в Румунії не становить ніякої загрози ні для Росії, ні "для будь-кого ще". На військовій базі "Михайло Когелнічану" наразі дислоковано 660 американських військовослужбовців, передає Associated Press.