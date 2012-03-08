На лідера повстанців голосили інтернет-полювання

У соціальних медіа з понеділка поширюється фільм про звірства, що здійснюються в Уганді за вказівкою Джозефа Коні

Інтернет-користувачівирішилидопомогтивпійматилідера "Господньоїарміїопору" вУганді, якогозвинувачуютьу численнихзлочинахпроти дітей, повідомляєБі-бі-сі.



У соціальнихмедіа зпонеділкапоширюєтьсяфільмпро звірства, що здійснюютьсяза вказівкоюДжозефаКоні.НасайтіYouTubeзачотири днійогоподивилисямайже десятьмільйонів чоловік.На щеодному сайті кількість переглядівперевищилавісім мільйонів.



У фільмірозповідається, зокрема, про те, якДжозефКоніпримусововербуєвсвоюповстанськуарміюдітей.



Метакампанії -ославитиКонінавесьсвіт, зробитийого якомогабільшвпізнаваним,щобйого легшебулозловити.



ОрганізувалацюінформаційнувійнуорганізаціяInvisible Children Inc, яказ 2004року намагаєтьсяпривернутиувагу світовоїгромадськостідо злочинівпроти дітейвУганді.

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