На лідера повстанців голосили інтернет-полювання

03:17, 08 березня 2012
Світ
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У соціальних медіа з понеділка поширюється фільм про звірства, що здійснюються в Уганді за вказівкою Джозефа Коні

Інтернет-користувачівирішилидопомогтивпійматилідера "Господньоїарміїопору" вУганді, якогозвинувачуютьу численнихзлочинахпроти дітей, повідомляєБі-бі-сі.

У соціальнихмедіа зпонеділкапоширюєтьсяфільмпро звірства, що здійснюютьсяза вказівкоюДжозефаКоні.НасайтіYouTubeзачотири днійогоподивилисямайже десятьмільйонів чоловік.На щеодному сайті кількість переглядівперевищилавісім мільйонів.

У фільмірозповідається, зокрема, про те, якДжозефКоніпримусововербуєвсвоюповстанськуарміюдітей.

Метакампанії -ославитиКонінавесьсвіт, зробитийого якомогабільшвпізнаваним,щобйого легшебулозловити.

ОрганізувалацюінформаційнувійнуорганізаціяInvisible Children Inc, яказ 2004року намагаєтьсяпривернутиувагу світовоїгромадськостідо злочинівпроти дітейвУганді.

 

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