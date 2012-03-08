Іран прибирає сліди радіації після випробувань нейтронного детонатора

Іран, імовірно, веде роботи з ліквідації слідів радіації після випробувань нейтронного детонатора на ядерному об'єкті Парчин, передає Associated Press з посиланням на експертів МАГАТЕ, які вивчають супутникові знімки об'єкта.



Вантажівки та інші машини працюють, щоб приховати сліди випробувань пристрою, який використовується для проведення ядерного вибуху, відзначили два експерти. Інший дипломат не підтвердив це, однак заявив, що будь-які спроби випробувати нейтронний детонатор можуть здійснюватися тільки в рамках програми розробки ядерної зброї.



Раніше, у вівторок, представництво Ірану при МАГАТЕ повідомило, що Тегеран пообіцяв допустити інспекторів агентства на об'єкт Парчин.



У другій половині лютого делегація МАГАТЕ перебувала в Ірані з інспекцією, але не змогла відвідати Парчин. Влада Ірану спочатку заявляли, що відвідування ядерних об'єктів Ісламської республіки не входить в програму візиту експертів МАГАТЕ, а потім стверджували, що делегація агентства сама відмовилася відвідати Парчин.



Ця поїздка стала другим візитом експертів в Тегеран з початку року. Попередня делегація МАГАТЕ відвідала Іран 29-31 січня, нагадує РІА "Новости".