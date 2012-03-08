Ймовірний кандидат у президенти США розкритикував вибори в Росії

"Світ став свідком глузування над демократичним процесом"

Лідервнутрішніх виборів (праймеріз) середреспубліканцівМіттРомнівважає,що президентськівиборивРосії 4березня булинедемократичними, і адміністраціяСША недостатньорізковисловиласяпро порушення входіголосування.



"Світ ставсвідкомглузуваннянаддемократичнимпроцесом.Замістьтого,щобвимовлятифразипро "привітанняросійськомународлвііз завершеннямпрезидентськихвиборів", якзробилаадміністраціяОбами, необхідно булозасудитижахливіманіпуляції таобмеженнявЗМІ,котрі супроводжувалиці вибори", -цитуєзаявуРомні, поширенуйогопередвиборнимштабом, РІА "Новости".

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