Ймовірний кандидат у президенти США розкритикував вибори в Росії
06:00, 08 березня 2012Світ
1212 0
"Світ став свідком глузування над демократичним процесом"
Лідервнутрішніх виборів (праймеріз) середреспубліканцівМіттРомнівважає,що президентськівиборивРосії 4березня булинедемократичними, і адміністраціяСША недостатньорізковисловиласяпро порушення входіголосування.
"Світ ставсвідкомглузуваннянаддемократичнимпроцесом.Замістьтого,щобвимовлятифразипро "привітанняросійськомународлвііз завершеннямпрезидентськихвиборів", якзробилаадміністраціяОбами, необхідно булозасудитижахливіманіпуляції таобмеженнявЗМІ,котрі супроводжувалиці вибори", -цитуєзаявуРомні, поширенуйогопередвиборнимштабом, РІА "Новости".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter