Путін пояснив, чому зовнішня політика не зміниться
06:28, 08 березня 2012Світ
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"Кожен має свою думку, але..."
Прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляє, що після обрання його Президентом кардинальних змін у зовнішній політиці Росії не буде.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказала сьогодні журналістам у Москві.
«Не думаю, що тут будуть якісь кардинальні зміни», - сказав В.ПУТІН, який переміг на президентських виборах 4 березня.
Він пояснив, що зовнішню політику в Росії здійснює Президент, МЗС під керівництвом Президента. «Але ми ж найбільш ключові питання обговорюємо на Раді безпеки, на нараді Ради безпеки. Ми всі в курсі цих подій. І у нас, звичайно, в кожного є й своя думка, ми ж усі люди, зрозуміло, але загалом із ключових питань у нас є консенсуси», - зазначив В.ПУТІН.
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