«Президент» Мєдвєдєв привітав «президента» Путіна

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав прем'єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА з обранням Президентом Росії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Перш за все, хотів би Вас щиро привітати з обранням на посаду Президента Російської Федерації», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з В.ПУТІНИМ.

Він нагадав, що вчора Центральна виборча комісія підбила остаточні підсумки.

«Результат абсолютно переконливий, і він свідчить про один непорушний факт: громадяни нашої країни довіряють тому курсу, який проводився в нашій державі останніми роками», - вважає він.

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що дуже важливе завдання стояло і стоїть перед Росією в частині забезпечення безпеки, обороноздатності і, звичайно, підтримки належного рівня взаємин з іншими державами на нашій планеті.

У свою чергу В.ПУТІН подякував всім росіянам, які брали участь у виборах Президента.

«Сьогодні, напевно, доречно буде пригадати, що Президент у нас надпартійна фігура, тому ми працюватимемо в інтересах всього російського народу незалежно від партійних переваг», - сказав В.ПУТІН.

В.ПУТІН повідомив, що сьогодні з Д.МЕДВЕДЄВИМ приступить до консультацій з питань, що стосуються формування майбутнього уряду Російської Федерації.