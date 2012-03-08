Токіо претендує на всі чотири південнокурильські острови, які в даний час належать Росії.

Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Японії Есіхіко НОДА під час виступу в нижній палаті парламенту, передає ІТАР-ТАСС.

Глава уряду Японії відповів на питання представника однієї з опозиційних партій про можливість вирішення територіальної суперечки з Росією на основі радянсько-японської Спільної декларації 1956 року, в якій Москва висловила готовність на знак доброї волі передати Токіо острів Шикотан і гряду Хабомаї після підписання мирного договору. "Площа Шикотана і Хабомаї становить лише 7 відсотків від всієї площі північних територій (так в Японії називають російські Південні Курили)", - зазначив Е.НОДА. Японський прем'єр відзначив, що подібне вирішення територіальної проблеми "не є хіківаке", використавши термін з дзюдо, що означає нічию.

Раніше цей термін щодо вирішення територіальної проблеми з Японією використовував прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, який під час бесіди з представниками світових ЗМІ наголосив на необхідності пошуку "прийнятного компромісу або чогось на кшталт хіківаке".

Прем'єр-міністр Е.НОДА першим з лідерів "вісімки" особисто по телефону привітав В.ПУТІНА з перемогою на президентських виборах. Під час цієї розмови він запропонував російському прем'єр-міністру разом виробити "мудре рішення", пов'язане з територіальним питанням і укладенням мирного договору між двома країнами. Під час розмови японський прем'єр використовував також термін з дзюдо - "хадзіме" ("почали!").