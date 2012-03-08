У Росії вже призначили дату інавгурації Путіна

Урядове видання «Российская газета» 8 березня в спеціальному випуску опублікувала постанову Центрвиборчкому РФ про результати виборів президента 4 березня.

Зокрема, в постанові, за яку напередодні проголосували всі 15 членів російської ЦВК, йдеться про те, що вибори президента Російської Федерації визнані такими, що відбулися, і дійсними. «Вважати обраним на посаду президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна, який здобув 45 602 075 голосів, що становить 63,60% , тобто більш ніж половину голосів виборців, які взяли участь у голосуванні», – йдеться в документі.

Лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов на виборах набрав 17,18% голосів, у самовисуванця Михайла Прохорова – 7,98%, у голови Ліберально-демократичної партії Володимира Жириновського – 6,22%, в очільника «Справедливої Росії» Сергія Миронова – 3,85% голосів.

Інавгурацію обраного президента у Росії заплановано на 7 травня.

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