Перший сирійський урядовець перейшов на бік повстанців

У Сирії заступник міністра нафтової промисловості заявив, що йде у відставку і приєднується до антиурядового повстання.

Абдо Хуссамеддін оголосив про свою відставку у відеопосланні через YouTube.

Це досі найвищий сирійський посадовець, який перекинувся на бік опозиції і публічно оголосив, що покидає режим президента Башара Асада, відколи в Сирії рік тому почалися антиурядові виступи.

Рініше, під час візиту до міста Хомс, яке було осередком антиурядового повстання, заступниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Валері Амос сказала, що деякі його райони "цілком спустошені" в збройній операції урядового війська.

Валері Амос сказала, що район Баба-Амр виглядав цілковито вимерлим. Урядові війська увійшли до того району минулого тижня після майже місяця обстрілів і бомбардувань.

Сирійські повстанці кажуть, що урядові війська вчинили масову розправу над місцевим населенням від часу свого приходу.