Протест українських активісток у Стамбулі закінчився арештом

У Стамбулі поліція затримала чотирьох активісток українського жіночого руху Femen.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Femen.

Активістки були затримані 8 березня під час влаштованої ними акції «солідарності з жінками в країнах мусульманського сходу».

Як зазначили у Femen, мета цієї акції - привернути увагу світової громадськості до «жахів азіатської глибинки, де щодня беззахисні жінки піддаються нелюдським знущанням». «Приводом для розправи може стати безневинне знайомство з однолітком, відмова від заміжжя, бажання отримати світську освіту», - йдеться в повідомленні.

Активістки Femen зажадали від урядів мусульманських країн Південної Азії визнати факти геноциду над жінками, оприлюднити всі його випадки і жорстоко покарати винних.

«В даний момент активістки Femen знаходяться в руках стамбульської поліції, зв'язку з ними немає», - наголошується в повідомленні.