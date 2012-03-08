«Тойота» продала у США 700 тисяч дефектних авто

Японська автомобілебудівна корпорація "Тойота" оголосила про відкликання з експлуатації у США майже 700 тис. автомобілів.

Як повідомляють офіційні представники автогіганту, цей крок викликаний повідомленнями про різні негаразди, що надійшли від сертифікованих сервіс-центрів, передає ІТАР-ТАСС.

Відкликанню підлягає близько 495 тис. повнопривідних пікапів "Тойота Такома" (Toyota Tacoma), вироблених із 2005 по 2009 рік. У них виявлено дефект у конструкції системи електроживлення подушки безпеки, що призводить до її повного виходу з ладу. Виною всьому виявилася невірно прокладена проводка, яка з часом зношується через тертя об рухомі частини рульової колонки. З причини серйозності проблеми в компанії закликають власників автомобілів негайно з'явитися в сервісі.

Інший дефект виявлено в 70,5 тис. седанів "Камрі" (Toyota Camry) 2009 року випуску і 116 тис. кросоверів "Регза" (Toyota Regza), вироблених до нинішнього року. Як відзначають інженери компанії, відкликання машин пов'язаний з проблемою на одній зі складальних ліній у США. Встановлені на ній роботи наносили зайву кількість ізолюючого силікону на вмикач заднього стоп-сигналу, що стало причиною збоїв в його роботі. В кращому випадку це призводить до довільного спрацьовування вогнів, в гіршому - не дає водієві завести двигун або перевести важіль автоматичної коробки з положення "P" (стоянка).

Жодна з проблем не призвела до серйозних інцидентів, повідомили в компанії. Її представники наголосили, що необхідні запчастини для проведення ремонту і профілактики дефектів вже замовлено. Всі роботи "Тойота" обіцяє провести безплатно.

Проте, як зазначають спостерігачі, нинішнє відкликання стане черговим ударом по репутації японського автовиробника. Тільки за два останні роки через різні дефекти було відкликано з експлуатації більш як 12 млн. автомобілів марки "Тойота".