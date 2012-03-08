Саркозі обіцяє поборотись за визнання геноциду вірмен

Президент Франції Ніколя Саркозі сприятиме ухваленню закону про кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірмен в Османській імперії. Про це він заявив на зустрічі з представниками вірменської громади у Єлисейському палаці.

Закон, про який говорив Саркозі, передбачає кримінальну відповідальність зокрема за публічне заперечення геноциду вірмен наприкінці Першої світової війни в тодішній турецькій державі, Османській імперії.

Раніше цей закон уже підтримали обидві палати французького парламенту, але зрештою Конституційна рада Франції визнала його таким, що порушує право на свободу висловлювань і не відповідає Основному закону країни.

Нагадаємо, ухвалення 23 січня закону, який передбачає покарання за публічне заперечення всіх офіційно визнаних Францією геноцидів, у тому числі вірмен, викликало негативну реакцію з боку Туреччини, яка відкликала свого посла з Парижа.

Туреччина категорично заперечує проти використання терміну «геноцид» стосовно вбивства вірмен в Османській імперії в 1915 році.

Ініціативність Ніколя Саркозі щодо згаданого закону деякі ЗМІ у Франції пояснюють наближенням президентських виборів, запланованих на квітень. Вірменська громада у Франції нині налічує близько 600 тисяч осіб.

Визнання геноциду вірмен у Франції може відкрити нові можливості для визнання Голодомору в Україні.

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