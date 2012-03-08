Японці збудують балтійцям спільну «Фукусіму»

Країни Балтії вирішили будувати спільну для регіону атомну електростанцію. Її буде збудовано на засадах концесії на місці закритої Ігналінської АЕС. Про це домовились глави урядів трьох балтійських країн під час зустрічі Балтійської Ради Міністрів, яка 7 і 8 березня відбулася неподалік містечка Прєнай на півдні Литви.

У зустрічі брали участь прем’єри Литви, Латвії і Естонії Андрюс Кубілюс, Валдіс Домбровскіс і Андрус Ансіп, а також директор Генеральної дирекції з енергетики і транспорту Єврокомісії Петер Фаросс і керівництво компанії Hitachi.

Згідно концесії атомна станція коштуватиме 5 мільярдів євро, її має будувати японський концерн Hitachi і збудована вона має бути до 2020 року

Напередодні зустрічі було домовлено, що Литва матиме 34% акцій, по 20% - Латвія, Естонія і Польща. Але в останню мить Варшава відмовилася від участі в проекті. Японський інвестиційний банк заявив, що готовий викупити польську долю. А концерн Hitachi теж оголосив про свій намір мати частину акцій. Утім, прем’єри країн Балтії запропонували Польщі ще раз поміркувати над можливістю участі в концесії.

Перемовини щодо початку роботи і фінансування нової станції, яка отримала назву Вісагінської, відбуваються на тлі дискусій в суспільствах країн Балтійського регіону. Противників і прихильників будування атомної станції майже однакова кількість.

Литовський академік Юргіс Вілемас запропонував розрахунки, які доводять, що нова атомна не має шансу конкурувати на європейському енергетичному ринку через високі ціни на електрику, яку буде продукувати станція.

Громадяни балтійських країн гаряче обговорюють і тип реактора, який пропонують будувати стратегічні інвестори. Справа в тому, що реактор ABWR відповідає російському РБМК. Аналогічного типу реактори діяли на Чорнобильській АЕС і в японській Фукусімі.