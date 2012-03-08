До 22-ої Греція мусить встигнути домовитись про списання боргу

Четвер – останній день, коли приватні інвестори можуть обміняти грецькі облігації, які в них є, на нові, вибачивши три чверті боргу Афін повыдомляэ Тиждень із посиланням на Euronews.

На це вже згодилися 57% власників грецьких паперів. До 22 години за Києвом Афінам потрібна згода 75%. Тоді для решти інвесторів списання боргу стане обов‘язковим.

“Від успішності угоди з приватними інвесторами залежить, чи зможуть банки відновити кредитування реальної економіки”, – каже Плато Монокрусос з афінського відділення Eurobank.

Угода з приватними інвесторами має скоротити грецький борг на понад 100 млрд євро. Її укладення є умовою надання позики від ЄС та МФВ у розмірі 130 млрд.

Якщо ж списати борги перед приватними інвесторами не вдасться, Афінам загрожує дефолт. 20 березня – час платити за попередні позики, а в бюджеті грошей на це немає