Єгиптянки вимагають рівності з чоловіками в Конституційній комісії

Об'єднання жіночих організацій Єгипту зажадало від парламенту країни рівного з чоловіками представництва у складі Конституційної комісії, яка в самий найближчий час повинна сформувати новий основний закон, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на єгипетські ЗМІ, що поширили цю заяву.



Конституційна комісія Єгипту в кількості 100 осіб повинна бути утворена 24 березня на спільному засіданні Консультативної ради (верхня палата парламенту) і Народних зборів (нижня палата).



"Єгипетські жінки вимагають повної рівноправності з чоловіками і 50% представництва єгиптянок в Конституційної комісії", - йдеться у зверненні Об'єднання в Народні збори (нижня палата парламенту), яке приурочене до святкування Міжнародного жіночого дня - 8 березня.



Після схвалення нового основного закону Єгипту на загальному референдумі, 23-24 травня повинні відбутися вибори нового президента республіки. Серед потенційних кандидатів на пост президента Єгипту - представники окремих партій і незалежні політичні та громадські діячі. В середині лютого про рішення брати участь у президентських виборах офіційно заявила і відома єгипетська журналістка і телеведуча Бусейна Камель, яка стане першою в Єгипті жінкою, яка претендує на вищу державну посаду.



Єгиптянки також звернулися до парламенту з проханням негайно розглянути закони про "справедливих і рівних правах всіх членів сім'ї", про кримінальне покарання за насильство в сім'ї, а також про захист материнства і дитинства. Об'єднання жіночих організацій виступило за припинення дискримінації в оплаті праці жінок, як "факту, властивого тільки доісторичному часові".



Звернення до Народних зборів направлено від імені більш як 70 правозахисних жіночих товариств Єгипту. Воно було підтримане багатьма революційними і ліберальними угрупованнями країни, в тому числі, організацією "6 квітня", однієї з найбільш численних і впливових серед єгипетської молоді.