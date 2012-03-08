Трьом вдовам бен Ладена висунуті звинувачення
23:40, 08 березня 2012Світ
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Експерти вважають, що жінки з Саудівської Аравії та Ємену можуть отримати до п'яти років в'язниці в Пакистані
У Пакистані трьом вдовам Усами бен Ладена були пред'явлені звинувачення в незаконному в'їзді в країну.
Міністр внутрішніх справ Пакистану Рехман МАЛІК заявив, що жінкам із Саудівської Аравії та Ємену були офіційно пред'явлені обвинувачення, передає Газета.ру.
Дружин та 10 дітей було взято під варту в травні минулого року, коли американські командос захопили їх у будинку в Абботтабаді під час операції з ліквідації У.бен Ладена.
Р.МАЛІК заявив журналістам в Ісламабаді, що «обвинувачення були пред'явлені лише дорослим», а діти можуть вільно повернутися в свої рідні країни.
Експерти вважають, що жінки можуть отримати до п'яти років в'язниці.
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