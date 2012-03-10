Польсьский пенсіонер відсудив у банку, що не пустив його в туалет, $2,5 тисячі

Суд у Варшаві своїм рішенням зобов’язав один з найбільших польських банків Pekao S.A. виплатити пенсіонеру майже 2,5 тис. доларів відшкодування і вибачитися за заборону скористатися туалетом в одному з відділень банку.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських ЗМІ, 83-річний Юзеф ГЛУХОВСЬКИЙ позивався до двох найбільших у країні банків - PKO BP і Pekao S.A - з кінця 2009 року. Він був клієнтом обох банків.

Як повідомляють ЗМІ, Ю.ГЛУХОВСЬКИЙ, перебуваючи в одному з банківських відділень, попросив про можливість скористатися туалетом, але почув, що це неможливо, в іншому «почув насмішки. Охоронець сіпав його та питав, чи він не є бездомним», - пише Gazeta Wyborcza.

Пізніше пенсіонера завели до господарського приміщення з унітазом, але там не було світла, через що чоловік забруднив одяг. «Я не міг повернутися додому автобусом, бо смердів», - розповів Ю.ГЛУХОВСЬКИЙ. «Принижений почав вимагати від банків вибачень та повернення грошей за одяг. Обидва відмовили», - відзначає газета.

Банк PKO BP повідомив, що його завданням є «обслуговування рахунків, а не забезпечення постійного доступу до туалету», а банк Pekao SA запропонував користуватися туалетом на станції метро.

Суддя, яка розглядала справу, визнала, що банк Pekao SA принизив гідність свого клієнта.

Банк PKO BP ще до оголошення судового рішення у цій справі уклав з пенсіонером мирову угоду.

За даними польських ЗМІ, PKO BP уже відкрив для клієнтів доступ до туалетів.