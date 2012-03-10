Опозиція нарахувала на своєму мітингу в Москві на 15 тис людей більше, ніж поліція

Володимир РИЖКОВ, один із ведучих мітингу «За чесні вибори» в Москві, оголосив зі сцени, що організатори акції оцінюють кількість людей, які прийшли, в 25 тисяч.

«На Новому Арбаті перебуває не менш як 25 тисяч чоловік, і вони продовжують йти», – сказав В.РИЖКОВ, повідомляє «Газета.ру».

Водночас ГУ МВС Росії по Москві повідомляє, що «на 14.00 мск на Новому Арбаті зібралося близько 10 тисяч чоловік, із яких 8 тисяч перебувають безпосередньо біля сцени, а близько 2 тисяч розосереджено по території».

При цьому поліція наголошує, що заявлена кількість учасників становила 50 тисяч чоловік.

«Спостерігається відтік людей із заходу», – запевняють в ГУ МВС РФ по Москві.