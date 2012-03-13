У Бангладеш затонув двопалубний пором: на борту було 200 людей
09:19, 13 березня 2012Світ
1051 0
Щонайменше 150 чоловік вважаються зниклими безвісти після аварії
У Бангладеш щонайменше 150 чоловік вважаються зниклими безвісти після аварії порома.
Трагедія сталася сьогодні вранці на річці Мегхна – двопалубний пором, на борту якого знаходилися близько 200 чоловік, зіткнувся з іншим судном і затонув, повідомляє радіо «Свобода».
За даними поліції, врятовано 35 чоловік. За їх словами, в момент зіткнення більшість пасажирів порома спали. На місці катастрофи працюють рятувальники.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter