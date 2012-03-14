Міністри фінансів Німеччини та Франції вважають, що найгірше вже позаду

04:45, 14 березня 2012
Світ
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Вольфганг Шойбле і Франсуа Баруен, виступаючи на конференції в Парижі щодо кризи єврозони, заявили, що найважчий етап кризи єврозони подолано, але реформи повинні продовжуватися

Міністрифінансів Німеччинита Франції -ВольфгангШойблеіФрансуаБаруен, виступаючинаконференції в Парижі щодокризиєврозони, заявили,щонайважчийетапкризиєврозониподолано,але реформиповинніпродовжуватися.

"Миможемосказати, що найгіршезалишилосяпозаду,але ми неповинні послаблюватинашізусилля",-сказавВ.Шойбле.

Вінтакожзазначив,що його нетурбуєжорсткамонетарнаполітикаЄвропейськогоцентральногобанку,передаєReuters.

Ф.Баруенпідтримавсвого колегущодонеобхідності продовженняекономічнихі податковихреформ:"Якщопитання в тому, чи залишиласякризапозаду,томиможемосказати,що так.Якщоми небудемовідхилятисявіднашого шляху, товсенайгіршесправдізалишилосявминулому",- наводитьйогословаРоБізнесКонсалтинг.

В.Шойблевідмовивсякоментуватиможливість наданняГреціїдодаткової фінансовоїдопомоги,зауваживши,щоприйнятнийрівеньдержборгубудедосягнутоАфінамитількив2020 році, а середняпрограмаМіжнародноговалютногофондутриває3-4 роки.

 

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