Міністри фінансів Німеччини та Франції вважають, що найгірше вже позаду

Міністрифінансів Німеччинита Франції -ВольфгангШойблеіФрансуаБаруен, виступаючинаконференції в Парижі щодокризиєврозони, заявили,щонайважчийетапкризиєврозониподолано,але реформиповинніпродовжуватися.



"Миможемосказати, що найгіршезалишилосяпозаду,але ми неповинні послаблюватинашізусилля",-сказавВ.Шойбле.



Вінтакожзазначив,що його нетурбуєжорсткамонетарнаполітикаЄвропейськогоцентральногобанку,передаєReuters.



Ф.Баруенпідтримавсвого колегущодонеобхідності продовженняекономічнихі податковихреформ:"Якщопитання в тому, чи залишиласякризапозаду,томиможемосказати,що так.Якщоми небудемовідхилятисявіднашого шляху, товсенайгіршесправдізалишилосявминулому",- наводитьйогословаРоБізнесКонсалтинг.



В.Шойблевідмовивсякоментуватиможливість наданняГреціїдодаткової фінансовоїдопомоги,зауваживши,щоприйнятнийрівеньдержборгубудедосягнутоАфінамитількив2020 році, а середняпрограмаМіжнародноговалютногофондутриває3-4 роки.