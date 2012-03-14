Міністри фінансів Німеччини та Франції вважають, що найгірше вже позаду
Вольфганг Шойбле і Франсуа Баруен, виступаючи на конференції в Парижі щодо кризи єврозони, заявили, що найважчий етап кризи єврозони подолано, але реформи повинні продовжуватися
Міністрифінансів Німеччинита Франції -ВольфгангШойблеіФрансуаБаруен, виступаючинаконференції в Парижі щодокризиєврозони, заявили,щонайважчийетапкризиєврозониподолано,але реформиповинніпродовжуватися.
"Миможемосказати, що найгіршезалишилосяпозаду,але ми неповинні послаблюватинашізусилля",-сказавВ.Шойбле.
Вінтакожзазначив,що його нетурбуєжорсткамонетарнаполітикаЄвропейськогоцентральногобанку,передаєReuters.
Ф.Баруенпідтримавсвого колегущодонеобхідності продовженняекономічнихі податковихреформ:"Якщопитання в тому, чи залишиласякризапозаду,томиможемосказати,що так.Якщоми небудемовідхилятисявіднашого шляху, товсенайгіршесправдізалишилосявминулому",- наводитьйогословаРоБізнесКонсалтинг.
В.Шойблевідмовивсякоментуватиможливість наданняГреціїдодаткової фінансовоїдопомоги,зауваживши,щоприйнятнийрівеньдержборгубудедосягнутоАфінамитількив2020 році, а середняпрограмаМіжнародноговалютногофондутриває3-4 роки.