Кандидат республіканців на виборах Президента США фактично визначився

Екс-губернатор Массачусетсу Мітт Ромні здобуває переконливу перемогу на попередніх виборах (праймеріз) у Пуерто-Ріко

Екс-губернаторМассачусетсуМіттРомніздобуваєпереконливуперемогунапопередніхвиборах (праймеріз) уПуерто-Ріко,повідомляютьмісцевіЗМІ, які беруть участьу підрахункуголосів.



Остріву Карибськомуморі ставостанньою зчотирьохтериторійСША,які вибиралисвогокандидатаз-поміж учасників передвиборчих перегонівреспубліканців.Раніше звиборомвизначилисяГуам,ПівнічніМаріанськіострови,Віргінськіострови- переможцемнавсіх територіяхставРомні.Пуерто-Ріковідрізняєтьсятим,щодаєнайбільшу кількістьголосівделегатівнамайбутньомуз'їздіРеспубліканськоїпартії- 23.



"Ромні,як іочікувалося,здобуваєвражаючуперемогу,набираючи80%голосів",- повідомляютьмісцевітелеканали,проголошуючийогопереможцем,незважаючинате,що підрахунокголосівщетриває.



Єдинийкандидатвід партіїбуде визначенийпісля закінченнясезонупраймеріз, напартійномуз'їздівкінцісерпня.Дляобранняєдинимкандидатомнеобхіднапідтримка1144делегатівз'їзду.Покиза кількістюнабранихголосівделегатівлідируєРомні: унього492голоси, нерахуючиздобутихуПуерто-Ріко.

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