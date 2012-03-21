Україна і Сербія зацікавлені у військово-технічній співпраці

про це заявив міністр оборони Сербії Драган ШУТАНОВАЦ на брифінгу у Белграді після зустрічі з міністром оборони України Дмитром САЛАМАТІНИМ.

"Між Україною і Сербією не існує жодного відкритого питання", - сказав він.

Д.ШУТАНОВАЦ підкреслив, що під час зустрічі з Д.САЛАМАТІНИМ йшлося про військову освіту, також про військово-технічну співпрацю.

"У нас є взаємні інтереси для проведення спільних військових навчань на території як України, так і Сербії. Також йдеться про освіту наших кадетів у військових училищах в Україні і Сербії", - сказав глава оборонного відомства Сербії.

Він уточнив, що Україна і Сербія мають намір спільно працювати у плані ремонту і модернізації військової техніки. "Ми можемо займатися ремонтом і модернізацією нашої техніки. Ми можемо разом зі Збройними силами України виступати і працювати в оборонній сфері і на третьому ринку", - відзначив Д.ШУТАНОВАЦ.

Він підкреслив, що Україна за експортом військової техніки і озброєння посідає 11-е місце у світі, і є наддержавою. "Це дуже важливо для нашого розвитку", - додав міністр оборони Сербії.

У свою чергу Д.САЛАМАТІН відзначив на брифінгу, що Міноборони України зацікавлене у вивченні досвіду сербських колег у контексті реформування відомства.

Він підкреслив, що обговорив зі своїм сербським колегою "найширший спектр питань, починаючи від військової освіти і завершуючи військово-технічною стороною".

"Ми дійшли висновку, що у нас немає жодної проблеми, яку ми не могли б вирішити", - відзначив міністр.

Крім того, Д.САЛАМАТІН підкреслив, що "у світлі того, що Україна зараз стоїть на порозі великих змін, і у нас починається масштабне реформування, нам цікавий досвід наших сербських партнерів, і ми вивчимо його".

Глава українського оборонного відомства висловив сподівання на те, що контакти з колегами з Сербії і надалі продовжуватимуться. "Ми вже зараз досить активно працюємо з ряду аспектів у військово-технічному питанні. Коли вийдемо на угоду, ми поінформуємо", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 20-21-го березня Д.САЛАМАТІН перебуває з офіційним візитом у Сербії, в рамках якого він також має намір відвідати український миротворчий контингент у складі міжнародних сил безпеки в Косовому.

У Приштіні він зустрінеться з командувачем сил КФОР генерал-майором ЗС ФРН Ерхардом ДРОЙСОМ і того ж дня делегація Міноборони України відбуде до військової бази “Bondsteel”. Там Д.САЛАМАТІН проведе зустріч з командиром багатонаціональної бойової групи “East” полковником ЗС США Джефрі Джей ЛІТХЕНОМ.

Перебуваючи на військовій базі “Bondsteel”, керівник вітчизняного оборонного відомства ознайомиться з розташуванням та життєдіяльністю українського миротворчого контингенту, який виконує завдання у складі багатонаціональної бойової групи “East” сил КФОР.