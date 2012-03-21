ЄС: заборона Росії на ввезення тварин з Європи не відповідає нормам СОТ

Європейський Союз вважає, що заборона Росії на ввезення тварин з Європи (свиней, великої рогатої худоби, овець і кіз) не відповідає нормам Світової організації торгівлі (СОТ).

Як повідомила УНІАН прес-служба Єврокомісії, комісари з питань торгівлі Карел де ГУХТ і з питань охорони здоров'я і політики захисту прав споживачів Джон ДАЛЛІ висловили своє розчарування таким рішенням російської влади.

“Обидва комісари назвали заборону непропорційною і невиправданою і закликали до її негайного скасування”, - повідомили у прес-службі Єврокомісії.

На переконання комісарів, торгівля цими тваринами жодним чином не загрожує здоров'ю громадян Росії, і, таким чином, запроваджені обмеження не є такими, що базуються на наукових фактах.

“Європейська комісія вважає, що ця заборона на імпорт не відповідає правилами СОТ і російським зобов'язанням із санітарних і фітосанітарних питань, взятих під час переговорів про приєднання Росії до СОТ”, - зазначили у прес-службі Єврокомісії.

К. де ГУХТ і Дж. ДАЛЛІ надіслали листи уряду Росії з поясненням позиції європейської сторони та із закликом утриматися від вжиття такого непропорційного заходу.

За даними Комісії, заборона на імпорт тварин, окрім тварин, призначених для розведення, серйозно вплине на ряд країн-членів ЄС.

За останніми даними, у 2011 році імпорт європейських тварин до Росії становив 188 млн. євро.

Із сьогоднішнього дня в Росії діє заборона на імпорт живих свиней, великої рогатої худоби, овець і кіз з ЄС через вірус Шмалленберга і "хворобу блакитного язика”.