В Конго обстріляли вертоліт українських миротворців: поранено перекладача

В Демократичній Республіці Конго сьогодні близько 15.00 за київським часом було обстріляно вертоліт української миротворчої місії.

Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення у ногу бортовий перекладач капітан Сергій ВАСЬКІВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Його терміново було доставлено у військовий госпіталь індійського миротворчого контингенту, де було надано кваліфіковану хірургічну допомогу. Стан пораненого миротворця оцінюється як стабільний.

З метою з’ясування усіх обставин події у Міністерстві оборони України створено оперативну групу на чолі з першим заступником начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України генерал-майором Олександром СИРСЬКИМ.

Як повідомляв УНІАН, українські миротворчі сили увійшли до Республіки Конго в цьому місяці.