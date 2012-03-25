Трьома хвилинами мовчання закінчилась 100-денна жалоба за Кім Чен Іром

У КНДР закінчилася 100-денна жалоба за лідером країни Кім Чен Іром.

Як передає «Лента.ру», десятки тисяч людей зібралися 25 березня в центрі Пхеньяна на заходи з нагоди закінчення 100-денної жалоби, оголошеної після смерті колишнього глави КНДР Кім Чен Іра.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомляє, що син і "великий наступник" Кім Чен Іра, Кім Чен Ин узяв участь у панахиді за батьком разом із вищими чиновниками країни. Новий північнокорейський лідер відвідав Кимсусанський палац Сонця, де покояться тіла Кім Чен Іра та його батька - Кім Ір Сена.

Сьогодні в Північній Кореї приспущено національні прапори. Опівдні за місцевим часом по всій країні пролунали сирени, після чого жителі країни вшанували пам'ять колишнього лідера трьома хвилинами мовчання. "Всі установи, промислові підприємства, будівництва, селянські господарства, школи, вулиці, села й сім'ї сповнені горя", - йдеться в повідомленні ЦТАК.

Кім Чен Ір, який керував КНДР із 1994 року, помер 17 грудня 2011 року від серцевого нападу.

Жалобні заходи в Пхеньяні пройшли на тлі загострення відносин КНДР із Південною Кореєю та США. В середині квітня Пхеньян планує запустити в космос супутник з нагоди 100-річчя Кім Ір Сена. За версією американської влади, цей пуск може служити прикриттям для випробування ядерної зброї.